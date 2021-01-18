Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toplam aşılanan kişi sayısının 830 bini geçtiğini duyuran Bakan Koca, "Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek" dedi. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ve onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacağını duyuran Koca, "90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor" ifadelerini kullandı.