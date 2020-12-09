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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladı: Aşı ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladı: Aşı ücretsiz olacak
09.12.2020 20:50
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Son dakika haberi… Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Aşının ücretsiz olacağını belirten Koca, "Aşı 14-21 gün arayla 2 doz halinde uygulanacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır." ifadelerini kullandı. Salgında artış ve azalış gösteren illeri de açıklayan Koca yerli aşı için de tarih verdi.


Son dakika haberi… Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Aşının ücretsiz olacağını belirten Koca, "Aşı 14-21 gün arayla 2 doz halinde uygulanacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır." ifadelerini kullandı. Salgında artış ve azalış gösteren illeri de açıklayan Koca yerli aşı için de tarih verdi.
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