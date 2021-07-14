Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı: Yeni kısıtlamaya ihtiyacımız yok

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından YouTube üzerinden açıklama yaptı. edbirlere uyulması halinde varyantlardan korunacağını ifade eden Koca yeni bir kısıtlamaya ihtiyaç olmadığını ifade etti. Koca, "Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak. Son kez bu bayram birbirimizle temastan uzak duralım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından YouTube üzerinden açıklama yaptı. edbirlere uyulması halinde varyantlardan korunacağını ifade eden Koca yeni bir kısıtlamaya ihtiyaç olmadığını ifade etti. Koca, "Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak. Son kez bu bayram birbirimizle temastan uzak duralım." ifadelerini kullandı.