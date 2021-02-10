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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?
10.02.2021 20:35
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. "Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Faz 1 çalışması bitmişti, faz 2 çalışması başlamış oldu. Erciyes Üniversitesi'nde faz 2 çalışması başlamış oldu. 1 hafta 10 gün içerisinde en az üç aşının faz 1 çalışmalarına izin verilerek başlamış olacak. Önemli olan bu dönemde bu aşıları erken dönemde, yerli aşıyı geliştirebilir olmak. İnsan çalışmaları safhasına geçilmiş oldu. Zannediyorum faz 3 çalışması Nisan ayında başlamış olacağız." yanıtını verdi.


Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. "Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Faz 1 çalışması bitmişti, faz 2 çalışması başlamış oldu. Erciyes Üniversitesi'nde faz 2 çalışması başlamış oldu. 1 hafta 10 gün içerisinde en az üç aşının faz 1 çalışmalarına izin verilerek başlamış olacak. Önemli olan bu dönemde bu aşıları erken dönemde, yerli aşıyı geliştirebilir olmak. İnsan çalışmaları safhasına geçilmiş oldu. Zannediyorum faz 3 çalışması Nisan ayında başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
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