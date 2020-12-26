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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye, Biontech ile anlaşma imzaladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye, Biontech ile anlaşma imzaladı
26.12.2020 12:30
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Türkiye, Biontech ile anlaşma imzaladı. Prof. Dr. Şahin, bir hafta içinde 550 bin, mart sonuna kadar da 4.5 milyon aşının gönderileceğini açıkladı. Şartlara göre 30 milyon doza kadar aşı alınabilecek


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını açıkladı: Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye bir hafta içinde ya da ocak başında gelmesi beklenmektedir. Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aşı temin edilebilecektir. Gecikmenin nedeni olabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak. Anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır.




Prof. Dr. Uğur Şahin

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