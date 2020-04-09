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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

09.04.2020 20:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca'nın açıkladığı verilere göre, 9 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4.056, vefat sayısı 96 oldu. Toplam vaka sayısı 42.282 olurken, toplam vefat sayısı 908'e yükseldi. Taburcu olan toplam hasta sayısı ise 2.142'ye ulaştı.


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