Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca'nın açıkladığı verilere göre, 9 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4.056, vefat sayısı 96 oldu. Toplam vaka sayısı 42.282 olurken, toplam vefat sayısı 908'e yükseldi. Taburcu olan toplam hasta sayısı ise 2.142'ye ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı09.04.2020 20:12
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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