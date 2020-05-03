Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son vaka sayısına göre Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
03.05.2020 19:52
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