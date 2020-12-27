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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu
27.12.2020 20:03
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Koronavirüste son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 27 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka ve hasta sayısının düştüğünü bildirdi.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 27 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka ve hasta sayısının düştüğünü bildirdi.
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