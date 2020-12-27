Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 27 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka ve hasta sayısının düştüğünü bildirdi.