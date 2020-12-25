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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
25.12.2020 20:00
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 25 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamda, "Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 25 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamda, "Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı." ifadelerini kullandı.

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