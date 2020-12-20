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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Günlük koronavirüs tablosu
20.12.2020 19:37
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 20 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" açıklamasında bulundu.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 20 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" açıklamasında bulundu.

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