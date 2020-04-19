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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı

19.04.2020 20:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 35.344 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 3.977 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybederken iyileşen kişi sayısı 1.523 oldu. Toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2 bin 17, iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.


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