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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu
17.12.2020 19:40
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 17 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. " dedi.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 17 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. " dedi.

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