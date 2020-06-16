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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
16.06.2020 21:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 16 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.


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