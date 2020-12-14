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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
14.12.2020 20:46
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Sağlık Bakanlığı, 14 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" açıklamasında bulundu.


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