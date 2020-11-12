Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 12 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 12 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim." ifadelerine yer verdi.