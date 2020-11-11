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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu
11.11.2020 20:16
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 11 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz. " ifadelerine yer verdi.


Sağlık Bakanlığı 11 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz. " ifadelerine yer verdi.

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