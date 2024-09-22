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Sağanak sonrası hortum oluştu!
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Sağanak sonrası hortum oluştu!

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 23:18 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 23:17

Şanlıurfa'da, sağanak yağışın ardından Atatürk Barajı göletlinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Bozova'ya bağlı Kasımkuyu Mahallesi ile Atatürk Baraj göletlinde sağanak yağışın ardından metrelerce yüksekliğindeki dev hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede şaşkınlık ve tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağışın ardından bir sitenin istinat duvarının yıkılması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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