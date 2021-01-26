Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'de çarpıcı tespit: CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP ve HDP arasındaki ittifaka ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. CHP'li Aytuğ Atıcı'nın "Erdoğan'ın gitmesi için canımı veririm" sözlerine dikkat çeken Övür, bu sözlerin Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yarattığı ortamdan kaynaklı olduğunu ifade etti. HDP'nin terör örgütü PKK ile olan bağına işaret eden Övür, Türkiye'de teröre karşı verilen mücadelenin yanında HDP'nin de yalnızlaştırılması gerektiğini belirtti. Övür, CHP'nin buna izin vermediğini ve HDP'ye adeta bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.