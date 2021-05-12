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Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, A Haber ekranlarında Ali Babacan'ın “ihanet” itirafına tepki gösterdi

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, A Haber ekranlarında Ali Babacan'ın “ihanet” itirafına tepki gösterdi
12.05.2021 22:54
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Ali Babacan'ın “ihanet” itirafına tepki gösterdi. Ali Babacan'ın sözlerini hatırlatan Hilal Kaplan, "Sayın Babacan kusura bakmasın, kriptolar için de bu tanım kullanılır zaten. Bazı işlerin içerisindeyken onlar da görünür olmazlar, ama tam göbeğinde olurlar. O yüzden onlara kripto denir." şeklinde konuştu..


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