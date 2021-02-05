Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın'dan YOL TV'nin 'aşağı bak' yalanını sürdüren CHP'li Ali Haydar Fırat'a ders!

Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın CHP'li Ali Haydar Fırat'a canlı yayında ders verdi. 2015 genel seçimlerinde CHP’den milletvekili adayı olan Dr. Ali Haydar Fırat bir özel televizyon kanalında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği yalanı söylemeye devam etti. Hasan Basri Yalçın; görüntüyü kamuoyuna duyuran ve görüntülerde "Aşağı bak" ifadesinin olmadığını açıklayan YOL TV Haber Merkezi’nin açıklamasını okudu. Dr. Ali Haydar Fırat, söz konusu açıklamanın ardından suskunluğa büründü.