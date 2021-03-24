Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, A Haber ekranlarında döviz saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk ekonomisine son günlerde yapılan döviz kuru saldırısının perde arkasını değerlendiren Yalçın, "Suriye'de Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bileğini bükemeyenler, ülkemizi ekonomik zeminde vurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında döviz kuru saldırsıyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "Bugün birçok ekonomistle konuştum, Asya piyasalarında yaşanan etkinin zaman içerisinde sönümlenmesini bekliyorlar. Mesele şu ülkenizin güvenliğini sağladığınız gibi ekonomik güvenliğini de sağlayacak bir düzleme çıkmanız gerekiyor. Türkiye'nin ekonomisinin dışarından müdahalelerle kırılganlığa uğramayacağı bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin içerisinde hep bu sermaye darlığı sorun olmuştur. Belli bir süre içerisinde bunun inşaa edilmesinin Türkiye'nin ulusal güvenliği için de son derece mühim olduğunu biliyoruz. Çünkü, Suriye'de Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bileğini bükemeyenler, ülkemizi ekonomik zeminde vurmaya çalışıyor. O zemini onların elinden almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.