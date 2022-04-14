RAMAZAN İMSAKİYE
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Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan 3. ittifak sinyali: Seçim kanunuyla şartlar değişti

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan 3. ittifak sinyali: Seçim kanunuyla şartlar değişti
14.04.2022 16:46

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6'lı masanın müttefiklerinden Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, seçim kanunuyla şartların değiştiğini ve üçüncü bir ittifakın olabileceğini söyledi. Karamollaoğlu, ''Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti, 3. ittifak olabilir'' dedi.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, KARAR TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır ile "Gündem Özel'' programında gündemi değerlendirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifaklar konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

''ÜÇÜNCÜ İTTİFAK OLABİLİR''
Karar TV'ye konuşan Karamollaoğlu, ''Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir'' dedi.

''O AVANTAJ KALKTI''
Ayrıntıya girmek için erken olduğu belirten Temel Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"AK Parti'den kopan yüzde 15'lik kesim AK Parti'nin memleketin sorunlarını çözemediğini gördü. Herkes yanlışı gördü ancak bunu düzeltme konusunda bir ittifak sağlayamadı. Biz de dahil olmak üzere arayışta olacağız. Zaman içerisinde bir neticeye varacağız. Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Seçim kanunuyla şartlar değişti. 3. ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum."

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