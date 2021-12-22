Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: HDP’nin ziyaretinden memnunum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.



Yapılan görüşmenin ardından ilk olarak HDP'li Buldan basın açıklamasında bulundu.

KARAMOLLAOĞLU ZİYARETTEN MEMNUN

Buldan'ın açıklamasından sonra Karamollaoğlu mikrofonun başına geçti ve görüşmeye dair değerlendirmeler yaptı.

Karamollaoğlu HDP heyetinin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu aktardı.

"SORU ALMAYACAĞIZ"

Karamollaoğlu daha sonra "Hoşunuza gitmeyecek bir konu var. Soru almayacağız' diyerek basın toplantısına son verdi.