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Rusya'dan Akkuyu için 15 milyar dolar yatırım

Rusya'dan Akkuyu için 15 milyar dolar yatırım
29.07.2022 12:00

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Son dakika haberi! Rusya'nın ulusal nükleer enerji şirketi Rosatom'un Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağı bildirildi. Santralin 2 yıllık harcamaları için peşin para aktarımı yapılıyor. 5 milyar dolarının geçen hafta geldiği 5 milyar dolarının bu hafta geleceği ve geri kalan kısmının da önümüzdeki hafta Türkiye'de olması bekleniyor. Bunun bir jest olarak değerlendirilebileceğini belirten A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, "Vakti gelmeden Türkiye'ye yüklü bir para girişi sağlanmış oldu." dedi.

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