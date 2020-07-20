Rusya'da Azerbaycanlı iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu!

20.07.2020 01:56

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'daki en büyük gıda marketlerinin Azerbaycanlı sahibi God Nisanov, Ermeni ürünlerine boykot uyguladı. Nisanov, kendisi ile görüşmek isteyen Rusya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde görevli üç diplomatı ise polis eşliğinde kovdurdu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'daki en büyük gıda marketlerinin Azerbaycanlı sahibi God Nisanov, Ermeni ürünlerine boykot uyguladı. Nisanov, kendisi ile görüşmek isteyen Rusya'daki Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomatı ise polis eşliğinde kovdurdu.