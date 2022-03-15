Haberler Haber Videoları Rusya-Ukrayna savaşının 20 gününde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den kritik açıklamalar

Rusya-Ukrayna savaşının 20 gününde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den kritik açıklamalar

Rusya-Ukrayna savaşının 20 gününde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den kritik açıklamalar
15.03.2022 17:57

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:48
Yusuf İslam'dan Uluslararası...
Haber 01:24
Mariupol'den Türklerin...
Haber 02:30
Kargo bekliyorsanız çok...
Haber 01:42
Eski eşine sokak ortasında...
Haber 00:34
Çelikhan'da korkutan deprem!
Haber 00:17
Çelikhan'da korkutan deprem!
Haber 01:12
Savaş hattından yeni görüntü
Haber 03:09
Scholz Türkiye'ye geliyor
Haber 02:05
İstanbul’a yeni kar uyarısı!...
Haber 01:03
Moskova'da kelepçeli Mc...
Haber 11:00
Toroğlu hakem kararının...
Haber 05:48
"Erdoğan iyi ki Müslümanların...

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşında 20 güne girildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Çin'in savaşla alakalı tutumuna ilişkin "Çin işgale karşı çıkmalı, Rusya'ya karşı olmalı" şeklinde konuştu. Stoltenberg açıklamasında, "Ukrayna'nın öz savunma hakkı vardır. Bu da BM şartında belirlemiştir. Askeri teçhizat sağlayarak, finansal yardım sağlayarak bunu yapacağız. NATO'nun temel amacı bütün müttefikleri korumaktır. Yüzbinlerce asker teyakkuzda bekliyor." dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın kimyasal silahlarla Ukrayna'da bir 'sahte bayrak' operasyonu düzenlemesi ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.

Haber Videoları
SON DAKİKA