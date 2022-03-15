Rusya-Ukrayna savaşının 20 gününde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den kritik açıklamalar

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşında 20 güne girildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Çin'in savaşla alakalı tutumuna ilişkin "Çin işgale karşı çıkmalı, Rusya'ya karşı olmalı" şeklinde konuştu. Stoltenberg açıklamasında, "Ukrayna'nın öz savunma hakkı vardır. Bu da BM şartında belirlemiştir. Askeri teçhizat sağlayarak, finansal yardım sağlayarak bunu yapacağız. NATO'nun temel amacı bütün müttefikleri korumaktır. Yüzbinlerce asker teyakkuzda bekliyor." dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın kimyasal silahlarla Ukrayna'da bir 'sahte bayrak' operasyonu düzenlemesi ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.