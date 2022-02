Son dakika haberleri... Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine gelmişken Kremlin, Putin ile Biden'ın her an görüşebileceğini açıkladı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ise vatandaşlarına Rusya'da her an terör saldırısı olabileceği uyarısında bulundu. AB ülkelerinin dışişleri bakanları ise Rusya-Ukrayna krizi için toplandı. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri...