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Rusya, İngiltere'nin savaş jetlerini engelledi

Rusya, İngiltere'nin savaş jetlerini engelledi
06.10.2020 22:20

Rusya Ulusal Yönetim Merkezi, Su-27 tipi savaş uçağının, Rus sınırlarına yaklaşan İngiltere'ye ait iki Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağını, RC-135 tipi gözetim uçağını ve KS-3 tipi yakıt uçağını engellediğini duyurdu.


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