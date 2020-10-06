Rusya Ulusal Yönetim Merkezi, Su-27 tipi savaş uçağının, Rus sınırlarına yaklaşan İngiltere'ye ait iki Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağını, RC-135 tipi gözetim uçağını ve KS-3 tipi yakıt uçağını engellediğini duyurdu.
Rusya, İngiltere'nin savaş jetlerini engelledi
- Rusya, İngiltere'nin savaş jetlerini engelledi
- Galata Kulesi büyük bir görsel şölenle açıldı!
- Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 6 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu
- S-400’ler "atışlı test" için Sinop’a konuşlandı | ABD alarmda
- İstanbul'un önemli su kaynaklarından biriydi... Sazlıdere Barajı'nda korkutan manzara!
- Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Kapalı Maraş müjdesi! Açılacağı tarihi duyurdu
- Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
- İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! "Doktor" yakalandı
- İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar! Gerçek bambaşka çıktı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Macron'un skandal açıklamasına sert tepki: Hadsizliktir, edepsizliktir