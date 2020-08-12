Rusya ilk coronavirüs aşısının tescil edildiğini açıkladı! Aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak

12.08.2020 09:49

Koronavirüs salgını dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk corona virüs aşısının ülkesinde tescil edildiğini açıkladı. Öte yandan Putin, iki kızından birinin aşıyı denediğini de duyurdu. Rusya'nın açıklamasının ardından Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, aşının Türkiye'de kullanılabilmesi için DSÖ'den onay gerektiğini belirtti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak. İşte dünyayı heyecanlandıran son dakika haberinin detayları.