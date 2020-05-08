RAMAZAN İMSAKİYE
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Rus Kızıl Ordu Korosu'ndan anlamlı destek! Türkiye için Mehter Marşı çaldılar

Rus Kızıl Ordu Korosu'ndan anlamlı destek! Türkiye için Mehter Marşı çaldılar
08.05.2020 23:31

Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri video hazırladı.


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