Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri video hazırladı.
Rus Kızıl Ordu Korosu'ndan anlamlı destek! Türkiye için Mehter Marşı çaldılar
08.05.2020 23:31
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- Rus Kızıl Ordu Korosu'ndan anlamlı destek! Türkiye için Mehter Marşı çaldılar
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