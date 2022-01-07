Haberler Haber Videoları Rus askeri Kazakistan'da kalıcı mı olacak? Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'den özel açıklamalar

Rus askeri Kazakistan'da kalıcı mı olacak? Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'den özel açıklamalar

Rus askeri Kazakistan'da kalıcı mı olacak? Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'den özel açıklamalar
07.01.2022 14:45

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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Olayın arkasında kim olduğunu araştırıyoruz. Yakalanan teröristlerin ifadeleriyle daha net bir resim ortaya çıkacak." dedi. Rus askerinin ülkedeki varlığıyla ilgili konuşan Saparbekuly, "Hür irademizle barış gücü hakkı kullandık. Stratejik noktaları koruma görevindeler. Ne kadar kalacaklarına devlet karar verecek." ifadelerini kullandı.

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Saparbekuly'nun açıklamalarından satır başları,

Şu anda ifade ettiğiniz gibi Almatı'da bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız daha önce de açıklamayı yapmıştı. Terör saldırılarının organize koordineli yapıldığını ve yurt dışında silah eğitimi almış yabancı unsurlarında olduğu söylendi. Hem yerel teröristler hem de yurt dışı teröristlerin de yer aldığını söylendi.

Olayın arkasında kim olduğunu araştırıyoruz. Şu anki durumda bu olayların arkasında şu ve bu unsurlar veya ülkeler var demek doğru olmaz.

Yakalanan teröristlerin ifadeleriyle daha net bir resim ortaya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Tokayev iki kez açıklama yaptı. Herhangi bir devlet kurumu teröristlerin elinde değil. Almatı'da askeri operasyonlar devam ediyor. Almatı'da 20 civarında terörist var. Diğer şehirler kontrol altında. Öncelikli amacımız hayat güvenliğini sağlamak.


RUS ASKERİ KAZAKİSTAN'DA KALICI MI OLACAK?
Hür irademizle barış gücü hakkı kullandık. Stratejik noktaları koruma görevindeler. Ne kadar kalacaklarına devlet karar verecek.


BATI'NIN RUSYA TEPKİSİ NE ANLAMA GELİYOR?
Amaç stratejik iş birliğinin bozulması. Kazakistan'da Rus karşıtlığını manipüle ediyorlar.

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