Rus askeri gemisi "Ivan Khurs" Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Boğazdan geçişi esnasında Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği gemi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi yönünden saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait "Ivan Khurs" adlı keşif gemisi 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğazdan geçişi esnasında Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
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