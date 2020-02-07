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Rumların 'İstanbul Sokağı' hazımsızlığı! İstanbul isminden rahatsız oldular

Rumların 'İstanbul Sokağı' hazımsızlığı! İstanbul isminden rahatsız oldular

07.02.2020 01:14

Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka kentinde, Türklerle Rumların birlikte yaşadığı dönemden kalan ve 45 yıldır aynı adla korunan “İstanbul Sokağı” tabelası, fanatik kesimlerin tepki odağı haline geldi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Yıldırım aktardı...


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