Rum çetelerin katlettiği 3 kardeş unutulmadı! Abdülhamid Han'a eşlik eden gemilere anlamlı isim: Kutsi, Murat ve Hakan İlhan

Türkiye, Rum çetelerin katlettiği 3 kardeşi unutmadı... Türkiye Petrolleri’ne ait sondaj destek gemilerine Rumlar tarafından Kıbrıs’ta şehit edilen üç kardeşin isimleri verildi. Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğulları Murat, Kutsi ve Hakan İlhan adları artık Mavi Vatan'da yaşatılacak. Konuya dair açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kıbrıs'ta 59 yıl önce Rum çetelerce katledilen üç kardeşinin isminin Doğu Akdeniz'de görev yapacak yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'a eşlik eden 3 gemiye verilmesini, "Bu devletimizin büyüklüğünü, yaşanan o katliamı unutmadığını ve unutturmadığını gösteriyor. Ailece çok heyecanlı ve gururluyuz." diye değerlendirdi.