28 Mayıs'taki tarihi hezimet ve yaklaşan yerel seçimle öncesi CHP'de sular durulmuyor.

'Zoom' cuntasıyla 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız günlerde "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulundu.







"KILIÇDAROĞLU'NU YEME" BULUŞMASI

Takip eden süreçte İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.







'DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI

Ancak İmamoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nu yeme" organizasyonu umduğu gibi geçmedi. CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi.



Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den de İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini geldi. Çetin, "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" ifadelerini kullandı.







Takvim.com.tr bu gelişmeyi "ACI LOKMA" manşetiyle okurlarına aktarmış, Ekrem İmamoğlu'nun dümeni İstanbul'a kırdığını detaylarıyla yazmıştı.





KILIÇDAROĞLU'NU YUTAMAYINCA ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI

Bunun üzerine İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getiren İmamoğlu, 'İstanbullular hemşehrim' ve '16 milyon' gibi vurgulamalarda bulundu.



CHP'li İBB Başkanı Çatalca'da da yaptığı konuşmada "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.





Öte yandan 'değişim' isteyen İmamoğlu'nun 'İstanbul' vurgulu açıklamaları CHP kulislerine bomba gibi düştü.



Fondaş Cumhuriyet'e konuşan CHP'li kurmaylar, "İmamoğlu'nun tartışma sürecinde genel başkan adayı mı olacak, yoksa İBB Başkanlığı'na devam mı edeceği belirsizliğini koruyordu. Ancak bu açıklamalarıyla durumunu netleştirdi ve partililerin ondan istediği görevine uygun 'doğal' açıklamayı yaptı" değerlendirmesini yaptı.



MURAT KARAYALÇIN ÖRNEĞİ...

"Karayalçın'ın 1993'te SHP Genel Başkanlığı için ABB Başkanlığı'nı bırakması sonucu Ankara kaybedilmişti. İmamoğlu, aynı süreci takip etmeyerek hatadan döndü" yorumunu yapan CHP kurmayları, "İmamoğlu, söyleminde samimiyse yerel seçim hazırlıklarını daha rahat sürdürebiliriz. Taban ondan zaten bu tutumu bekliyordu" şeklinde konuştu.



SÜRECİ İZLEYECEK, SEÇİM SONRASI İÇİN POZİSYON ALIYOR

Öte yandan kurultayda kazanamayacağını anlayan Ekrem İmamoğlu'nun "yerel seçimlere odaklanma" hamlesiyle seçim sonrası için pozisyon aldığı, hesabını buna göre yaptığı konuluşuyor.











ÖZEL KENDİSİNE GENEL BAŞKANLIK, İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den olay bir çıkış geldi. Kendisinin genel başkanlığa aday olduğunu "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek duyuran Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul üzerinden gelecek rotası çizdi.



İmamoğlu'nun İBB'ye tekrar aday olması halinde kazanacağını savunan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Bey bu kararı kendi durumunu değerlendirerek kendisi verecek en sonunda ama Türkiye'nin ve partinin geleceği açısından kendi okumam şudur; İnsanlar size bir görevi teslim edeceklerse sizin geçmişinizde bir başarı hikayesi görürlerse daha kolay görevlendiriyorlar. İnsanlar icraat seviyor. Muhalefetin ne kadar etkin ve iyi yapıldığından çok icraatta ne kadar iyi olduğunu ve bu işi yapıp yapamayacağınız… Burada İBB Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme.

Recep Tayyip Erdoğan oradan gelip ülkeyi yönettiği için genel kamuoyunda özellikle bize oy vermeyen sağ seçmende o yol bir kabul görmüş. İlla öyle olacak diye bir şey yok. İBB Başkanımız şimdi tekrar aday olduğu takdirde kazanacağına yürekten inanıyorum. Ciddi anketler var…"

Özel İmamoğlu'nun siyasi geleceğini işaret ederek, "AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak ve icraatın içinde başında bir seçenek olarak Erdoğan arada bir seçim kazanmasına rağmen İstanbul'u kazanmış olacak. Bu gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon." dedi.

Özel "Yani Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday olmalı mıdır?" sorusuna "Benim partisini de ülkesini de seven bir kişi olarak samimi ve kişisel görüşüm bu yöndedir." Yanıtını verdi.





ZOOM CUNTASININ PLANI MI?

Özel'in kendisinin Genel Başkanlığa aday olduğunu belirterek İmamoğlu'na İBB ve sonrasında 'Türkiye'yi yönetme' rotası çizmesi "Zoom cuntasının planı bu mu?" sorusunu getirdi.



Öyle ki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun paralel bir CHP kurarak oluşturduğu 'Değişim A Takımı'nın gerçekleştirdiği Zoom toplantısında yer almıştı.

CHP kulislerinden sızan senaryoda da bu dillendirilmiş ve şu yorum yapılmıştı:



"Adayımız Özgür Özel diyebilir. İBB'ye aday olduğunu söyleyebilir. Ekrem Başkan'ın nihai hedefini cumhurbaşkanlığı olarak görmek lazım. Özgür Bey'in ismini açıklarsa, emanetçi aday formülünü de yok eder. Herkes 'Özgür Bey aday olur ama Ekrem Bey İBB'yi alır, gelir, genel başkan olur' iddiasını dile getiriyor. Ekrem Bey der ki, 'Ben belediye başkanıyım. Özel emanetçi falan değil, partinin genel başkan adayı'. Özgür Bey, seçilirse, Ekrem Bey öyle bir hareket yapmaz. Zaten genel başkan olmasına gerek yok ki. O cumhurbaşkanı adayı olacak. Ekrem Bey yerine, Özel'in ismi değişimi destekleyen ekip tarafından da açıklanabilir. Ekip, 'Ekrem Bey cumhurbaşkanı adayı, Özgür Bey genel başkan adayı' açıklamasında bulunabilir. Yapılacak kurultayda Özgür Bey kaybederse de, olağanüstü kurultay için gerekli değerlendirmeler yapılır."