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Rize'de sel felaketi! Yaşadıkları o dehşet anlarını anlattı: Her şeyi süpürdü gitti

Rize'de sel felaketi! Yaşadıkları o dehşet anlarını anlattı: Her şeyi süpürdü gitti
17.07.2021 15:34
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Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmaları ve kayıp iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sel ve heyelanlarda 770 dekar çay bahçesinin zarar gördüğü tespit edildi. Güneysu Tepebaşı köyünde kayıp olduğu belirlenen Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesinde kayıp olan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Öte yandan Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı. Dehşeti anlatan İsmail Karali, "Biz diğer evdeydik. Bir anda geldi ne olduğunu anlamadık. Onlara bağırana kadar geldi, sel her şeyi süpürdü, gitti." dedi.


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