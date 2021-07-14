Rize'de 3 kişi selde kayboldu! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan bölgeye gidiyor

Rize’de sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu. Haberin detayları...

Rize'de sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı.

3 KİŞİ KAYIP

Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu.

BAŞKAN 3 BAKANI AFET BÖLGESİNE GÖNDERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gidiyor.

SAĞANAK, HEYELANLARA VE BAZI YOLLARIN KAPANMASINA NEDEN OLDU

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı.

Kentte öğleden sonra başlayan yoğun sağanak sonucu Çayeli ilçesinin Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Madenli'nin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlattı.

Çayeli ilçesindeki Madenli Deresi'nin taşması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Bazı bölgelerde büyük su birikintilerinin oluştuğu yolun bazı bölümlerinde ise selin taşıdığı taş, toprak ve odun parçaları sebebiyle araçlar ilerleyemiyor.

İlçedeki Aşıklar ve Şairler dereleri de şiddetli yağışa bağlı taştı. Yetkililer, derelerin çevresindeki köylerin muhtarlarına telefonlarla ulaşarak vatandaşları evlerinden çıkmaması yönünde uyardı.

Madenli beldesinde heyelan riski altındaki evler tahliye edildi.

Büyükköy beldesinde aşırı yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasında, ilk belirlemelere göre boş olduğu değerlendirilen bir ev yıkıldı.

Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, AA muhabirine, beldelerinde yolların kapandığı, bazı vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi.

YAĞIŞ GÜNEYSU, HEMŞİN, ARDEŞEN VE PAZAR İLÇELERİNİ DE ETKİLEDİ

Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar, yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güneysu Merkez Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı, 10'a yakın araç sel suları nedeniyle hasar gördü.

Etkili yağış sonrası Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin zemin katının yanı sıra ilçe merkezindeki çok sayıda iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, yağışın hafiflemesiyle ekiplerin çalışmalara başladığını söyledi.

Ardeşen ilçesinin Işıklı köyünde de tarım arazilerinde hasar oluştu.

Ekipler, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Şiddetli yağışın etkilediği Pazar ilçesinde de su taşkınları nedeniyle bazı araçlar su altında kaldı, çok sayıda iş yerini su bastı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgede yoğun yağışın devam etmesi ve heyelan riski nedeniyle iş makinelerini kullanamıyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri, il genelinde yağışın etkilediği bölgelerde köy yollarının açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede şiddetli yağışın bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Bu arada AFAD tarafından Rize'de kriz merkezi oluşturulduğu ve çalışmaların buradan koordine edildiği kaydedildi.