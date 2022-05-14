Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk uçağın inişini çay bahçelerinden izlediler

Türkiye'nin denize dolgu 2'inci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nda, ilk tarifeli uçağın inişinin heyecanı yaşandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde havalimanı pistini gören tepelerdeki çay bahçelerine çıkarak ilk uçağın inişini heyecanla izledi, tarihi anları cep telefonları ile kayda aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile bugün saat 14.00'te düzenlenecek törenle hizmete girecek Türkiye'nin 2'nci, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için vatandaşlar, erken saatlerde tören alanına geldi. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timinin gösteri uçuşu yaptığı havalimanında sahne Karadenizli sanatçılar, kalabalığa konserler verdi. Havalimanı pistini gören tepelerdeki çay bahçelerine çıkan vatandaşlar, THY'ye ait TK2538 sefer sayılı gövdesine 'Rize-Artvin' yazılı tarifeli uçağın ilk inişini büyük bir heyecanla izledi. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayda alıp, ölümsüzleştirdi.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

Çok sevinçli olduklarını anlatan Meryem Kazancı, Biz burada eskiden yüzerdik. Pistin olduğu yerde kayalarımız vardı. Çok mutluyuz ama aynı zamanda hüzünlüyüz. Havalimanından dolayı çok sevinçliyiz dedi.

Ayşe Naiboğlu,Eskiden İstanbul'a gitmek çok zordu. Şimdi kapı dibimizde havalimanı var. Kızım İstanbul'a evlendi. Ben kolayca gideceğim, oda kolayca gelecek diye konuştu.

Hüseyin Çerman, Ben buraya bir kaç gün önce geldim. Önceden bu alanı keşfettim. Bugün öyle geldik. Buradan havalimanını izlemek çok güzel. Çok duygulandım. Devletimizden Allah razı olsun şeklinde konuştu.

Ayşegül Gündoğan, havalimanının heyecanını yaşadıklarını belirterek, Biz burada doğduk büyüdük. Biraz üzgünüz. Burası çok güzel bir sahildi. Eskiden burada yüzerdik. Ama havalimanı yapıldığı içinde çok mutlu ve heyecanlıyız dedi.