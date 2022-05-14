Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Uzman isim A Haber'de açıkladı: 10 katlı bina yüksekliğinde koruma!

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı bugün hizmete giriyor. A Haber canlı yayınında projenin yapım aşamasıyla ilgili bilgiler veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Karasu, çalışmaların 2017 Nisan ayından önce başladığını belirtti. Havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde bir koruma duvarı yapıldığına dikkat çeken Karasu, "İklim değişikliği de dikkat alınarak en derin yeri 27 metre olacak şekilde ve bu taş blokların üst kotu da 9 metre kronman betonun üst kotu 10 metre olarak belirlendi." dedi.