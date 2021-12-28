Haberler Haber Videoları Rıdvan Usta göstermelik indirimler yapan dev marketlere ibret olsun! Fiyatlar düşünce paraları iade etti

Rıdvan Usta göstermelik indirimler yapan dev marketlere ibret olsun! Fiyatlar düşünce paraları iade etti

Rıdvan Usta göstermelik indirimler yapan dev marketlere ibret olsun! Fiyatlar düşünce paraları iade etti
28.12.2021 10:01

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Akü bayii Rıdvan Bayazıt, dövizdeki düşüşten sonra zamların geri çekildiğini öğrendi. Sattığı ürünlerin fiyat farkını iade etti. "Çünkü hakkım değildi" dedi. Fırsatçılara ders verdi.

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Kocaeli'de Rıdvan Bayazıt, aküleri sattığı müşterileri tek tek aradı. Yüzde 20 zammın geri çekildiğini açıkladı. Fiyat farkını ödeyeceğini anlattı. Kiminin IBAN'ına yatırdı, kimine elden yolladı.

Sözleriyle takdir topladı: Herkes bu konuda duyarlı olmalı. Toplum düzelecekse önce bireyler düzelmeli. Her şey mal mülk değil, her şey para değil. O parayı evime götüremezdim.

Fırsatçılar, dolar yükselirken katmer katmer zam yaptı.

Ancak dövizdeki büyük düşüşe rağmen fiyatları kuruş kuruş azalttı.

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