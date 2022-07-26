Rezidansta iğrenç işkence! Çırılçıplak soyup, sigara söndürmüşlerdi: Bekaretini kontrol etmek için yapmadık

Konya'nın Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi Demet Aydın'ı kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları gerekçesiyle haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, ilk duruşmada suçlamaları reddetti. Duruşma sonrası Demet Aydın'ın avukatı Furkan Avcı, 3 sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek, "Demet, bayram öncesi teyzesine 'Bu hayatı daha fazla yaşamak istemiyorum' diyerek mesaj atmış. Daha sonra da kullandığı psikiyatri ilaçlarını içerek, intihara teşebbüs etti. Şu an Demet'in sağlık durumu iyi" dedi. Demir, "Şimdiki beyanlarım doğrudur. Kesinlikle Demet'in bekaretini kontrol etmek amaçlı bir eylemde bulunmadık" dedi.