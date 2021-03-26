Reuters'tan Erdoğan-Biden analizi: Türkiye eski Türkiye değil! Biden zorlanacak

Son dakika haberi: Dünyaca ünlü İngiliz haber ajansı Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden'ın ilişkileri konusunda bir analiz yayınladı. Analizde Başkan Erdoğan'ın "Önce Türkiye" yaklaşımına sahip olduğu belirtildi. ABD veya Rusya'nın kural koyduğu Türkiye'nin ise bedel ödediği senaryoların Türkiye tarafından reddedildiğinin ifade edildiği analizde Türkiye'nin bölgedeki hamlelerinin ABD'yi zorlayacağına işaret edildi ve "Türkiye eski Türkiye" değil denildi.

Uluslararası kamuoyu ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesini ne zaman yapacağını merakla beklerken, İngiliz haber ajansı Reuters iki ülke ve iki lider arasındaki ilişkiyi masaya yatıran kapsamlı bir analiz yayımladı.

"ERDOĞAN'IN GÜÇ BASKISI BIDEN'I ZORLAYACAK"

Reuters muhabirleri Orhan Coşkun ve Hümeyra Pamuk imzalı haberde, "Önce Türkiye: Erdoğan'ın güç baskısı, Biden'ı zorlayacak" başlığı kullanıldı. Makalede, iki ismin en son 2016 yılının Ağustos ayında bir araya geldiği ve o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Biden'ın Erdoğan'la Ankara'da buluşarak, "Biz Suriye'ye operasyonu destekliyoruz" dediği hatırlatıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelen Biden'ın bombalanan TBMM'yi ziyaret ettiği ve destek mesajı verdiğini hatırlatan Reuters, o tarihten itibaren Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslarda hamlelerde bulunduğunu aktardı.

"TÜRKİYE O ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Biden'ın Erdoğan karşıtı açıklamalarını hatırlatan Reuters, "2016 yılından beri Türkiye lideri Libya'daki iç savaşın seyrini değiştirdi, Rusya'dan silah aldı, Doğu Akdeniz'de Avrupalı komşularını zorladı ve Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı destekleyerek zafer elde etmesine yardımcı oldu" hatırlatmasını yaptı.

"TÜRKİYE ARTIK BEDEL ÖDEMİYOR"

Reuters, Erdoğan'ın ağırlıklı olarak Hulusi Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'la görüştüğünü yazarken, ismini açıklamadan Reuters'a konuşan bir Cumhurbaşkanlığı güvenlik yetkilisi, "Bu insanlar neredeyse her zaman yurt dışı operasyonları için bir araya geliyor ve Erdoğan'ın A-Takımı olarak çalışıyor" dedi.

Erdoğan'a yakın bir kaynağın, Erdoğan'ın yaklaşımının "Önce Türkiye" olduğunu ve ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryolardan sıkıldığını söyledi.