Reuters 6'lı koalisyona kabine belirliyor! O animasyon akıllara geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır sözlerle dağıttığı 6'lı koalisyon pazarlıklar sonrası adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından İngiliz haber ajansı Reuters'ta dikkat çeken bir haber yayımlandı. Daha önce koalisyona adeta rota çizen Reuters bu kez kabine belirleme yoluna gitti. Reuters, koalisyonun iktidara gelmesi halinde ekonominin ve TCMB'nın başına gelecek isimlerin hazır olduğunu yazdı. Reuters'ın haberi sosyal medyada dolaşan 6'lının bakanlık kavgası animasyonunu akıllara getirdi.