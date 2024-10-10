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Refüjdeki demirlerden atlayıp, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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Refüjdeki demirlerden atlayıp, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 00:42 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 00:47

Yozgat'ta refüjdeki demirlerin üzerinden atlayıp, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Bal (14), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta bir genç kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde kent merkezi Yozgat- Sivas karayolunda meydana geldi. Mehmet Bal, refüjde bulunan demirlerin üzerinden atlayıp yolun karşısına geçmek istedi. H.O.Y. yönetimindeki 40 ABJ 768 plakalı hafif ticari araç, Bal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bal, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bal'a çarpan hafif ticari araçta bulunan S.B., çocuğun demirlerden atlayıp dengesini kaybederek aracın üstüne düştüğünü iddia etti. Kaza ile ilgili soruşturma başladı.

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