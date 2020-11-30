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Reform açıklamalarının ardından yabancı yatırımcının Türkiye iştahı arttı! Geri döndüler...

Reform açıklamalarının ardından yabancı yatırımcının Türkiye iştahı arttı! Geri döndüler...
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Başkan Erdoğan'ın reform açıklamalarının ardından yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi yeniden arttı. Kısa sürede yabancı yatırımcının Türkiye'ye dönüşü dikkat çekti. Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, son verileri A Haber ekranlarında değerlendirdi. Ürkün, "Yabancı yatırımcının geldiğini gördük, yapılması gerekenler yapıldı. bundan sonraki süreci yabancı yatırımcının korkmaması için doğru yürütmeliyiz. Bu rakamların daha da fazla arttığını görme ihtimalimiz var" şeklinde konuştu. İşte Ürkün'ün açıklamaları...


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın reform açıklamalarının ardından yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi yeniden arttı. Kısa sürede yabancı yatırımcının Türkiye'ye dönüşü dikkat çekti. Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, son verileri A Haber ekranlarında değerlendirdi. Ürkün, "Yabancı yatırımcının geldiğini gördük, yapılması gerekenler yapıldı. bundan sonraki süreci yabancı yatırımcının korkmaması için doğru yürütmeliyiz. Bu rakamların daha da fazla arttığını görme ihtimalimiz var" şeklinde konuştu.
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