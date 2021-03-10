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Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den tüyleri diken diken eden veda!

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den tüyleri diken diken eden veda!
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Türk tiyatrosunun usta ismi, ünlü oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Rasim Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Tören boyunca oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin babası için yaptığı konuşmada, "Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum ilk aşkım olduğu, ustam olduğu, bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla ama bak baba birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


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