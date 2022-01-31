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Rakı balık yapan İmamoğlu'nun MOBESE'ye sığınmasına salvo: Çaresizlik

Rakı balık yapan İmamoğlu'nun MOBESE'ye sığınmasına salvo: Çaresizlik
31.01.2022 11:06

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul karla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi gündem oldu. İstanbul'un kar fırtınasında İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda olduğu MOBESE tarafından görüntülenen Ekrem İmamoğlu, görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu. Peki görüntüleri yayınlamak suç mu? Eski Emniyet Genel Müdürü ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, "Neden İstanbul'daki kar olaylarını MOBESE'den alıyoruz. Kazaların hepsini oradan alıyoruz. Büyükelçiler resmi ajanlardır. Siz açık değil gizli bir görüşme yapıyorsunuz. Özrü kabahatinden büyük. Görüntüleri ifşa diye söylenmesi doğru değildir. Bu dünyanın her yerinde olan bir sistemdir. MOBESE'den madet ummak çaresizliktir ve dökülüyorlar." diye tepki gösterdi.

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