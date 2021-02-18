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PYD'yi savunan CHP'liden skandal sözler! Türker Ertürk HDP ile aynı çizgide buluştu

PYD'yi savunan CHP'liden skandal sözler! Türker Ertürk HDP ile aynı çizgide buluştu
18.02.2021 12:50
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Türkiye tarihinin en önemli operasyonlarından biri olan Barış Pınarı Harekatı'nı yaptığı dönemde, "Türkiye'nin güney sınırında terör örgütütü PYD olsun" sözleriyle tepkileri çeken CHP'li emekli tuğamiral Türker Ertürk, bu kez de Gara'da düzenlenen operasyonu itibarsızlaştırmaya çalışarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı istifaya davet etti.


"Sınırımızda terör örgütü PYD olsun" diyen CHP'li emekli tuğamiral Türker Ertürk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hedef aldı. Tepki çekecek açıklamalara imza attı.

2019'da CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı ok rozetini taktığı Ertürk katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. Gara operasyonu üzerinden eleştiri oklarını Bakan Akar'a yöneltti. HDP ile aynı çizgide buluşarak Türk askerini itibarsızlaştırma kampanyasına dahil oldu.

CHP'li emekli asker Ertürk daha önce de Türkiye'nin güney sınırını PYD'li teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak yerine, Suriye sınırındaki sorunun bölgeye ancak terör örgütünün yerleştirilmesi ile çözüleceğini savunmuştu.

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