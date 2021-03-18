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Putin'den Biden'e yeni yanıt! Biden ile cuma veya pazartesi görüşmeye hazırım

Putin'den Biden'e yeni yanıt! Biden ile cuma veya pazartesi görüşmeye hazırım
18.03.2021 20:54
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Lideri Vladimir Putin hakkında yaptığı açıklama sonrası, ABD ve Rusya arasında gerilim tırmanmıştı. Putin yaptığı açıklamasında, Biden ile görüşmeye hazır olduğunu ve iki ülkenin ilişkilerini koruması gerektiğini söyledi. En büyük kriz anında bile Vladimir Putin, pragmatist (faydacı) politikasıyla kendisini gösterdi.


Gelen son dakika haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Lideri Vladimir Putin hakkında yaptığı "katil" açıklaması sonrası, ABD ve Rusya arasında gerilim tırmanmıştı.

Putin yaptığı açıklamasında, "Biden ile cuma veya pazartesi görüşmeye hazırım, iki ülke ilişkilerini korumalı" dedi.

ABD'DEN JET YANIT

Beyaz Saray'dan Putin'in hamlesi sonrası, "Biden Putin'e katil demekten pişman değil" açıklaması geldi.

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