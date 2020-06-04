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PUBG'deki puta tapma ritüeli tepki çekti!

PUBG'deki puta tapma ritüeli tepki çekti!
04.06.2020 01:50

Son dönemin en gözde bilgisayar oyunu PUBG'ye gelen 'puta tapma' özelliği Müslüman oyuncuları kızdırdı. Twitter'da "pubgoynamaoynattırma" etiketi, Türkiye gündeminin de üst sıralara yükseldi.


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