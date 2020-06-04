Son dönemin en gözde bilgisayar oyunu PUBG'ye gelen 'puta tapma' özelliği Müslüman oyuncuları kızdırdı. Twitter'da "pubgoynamaoynattırma" etiketi, Türkiye gündeminin de üst sıralara yükseldi.
PUBG'deki puta tapma ritüeli tepki çekti!
04.06.2020 01:50
- Gazeteci Cüneyt Özdemir'den polis düşmanlarına sert tepki: Bizdeki bazı muhalifler gerzek
- PUBG'deki puta tapma ritüeli tepki çekti!
- ABD'deki gösterilerde Faslı gençten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
- ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızı Gianna'dan dünyaya mesaj
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar
- Trablus Uluslararası Havalimanı darbeci Hafter’den geri alındığında yaşanan ilk sevinç anları böyle görüntülendi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir
- Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır
- Ömer Çelik’ten Bakan Berat Albayrak’ı aile kavramı üzerinden hedef Alan CHP’li Öztrak’a tepki
- Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Toplu taşımada üçte bir oranında ayakta yolcu alınabilecek
- Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın fabrikası mühürlendi kaçak çiftliğine ceza kesildi
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti!